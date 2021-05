SkySportMotoGP : Bagnaia: 'Stiamo trovando la costanza giusta. Il titolo? È presto per pensarci' #SkyMotori #SkyMotoGP - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Test a Jerez, Vinales il più veloce. Rossi, timidi sorrisi: “Novità da Yamaha”) è sta… - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: Quartararo e i problemi al braccio destro: 'Torno a Le Mans, più forte di prima'. Le news #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP… - valentine46_ : RT @SkySportMotoGP: Quartararo e i problemi al braccio destro: 'Torno a Le Mans, più forte di prima'. Le news #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP… - Raflifernanda20 : RT @SkySportMotoGP: Quartararo e i problemi al braccio destro: 'Torno a Le Mans, più forte di prima'. Le news #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP… -

Ultime Notizie dalla rete : Test Jerez

Si è chiusa col miglior tempo di Maverick Vinales la prima giornata deiMotoGP a. Lo spagnolo della Yamaha ufficiale in 1'36'879 ha preceduto le Suzuki di Alex Rins e Joan Mir, staccati rispettivamente di 34 e 431 millesimi. Al quarto posto la LCR Honda del ...Daora è davvero tutto. Dopo il weekend di gara infatti si è oggi conclusa la giornata diin programma, con alcuni spunti interessanti ed una Yamaha ufficiale davanti a tutti. Trattasi ...Dopo una gara non particolarmente positiva, lo spagnolo della Yamaha si è concentrato sul riacquisire feeling con la sua M1, perso dopo le due gare in Qatar. "Abbiamo lavorato sul bilanciamento in fre ...Il pilota della Yamaha è stato il più veloce ed anche quello che ha fatto più giri, sopperendo all'assenza forzata del compagno Quartararo. Bene Rins e Mir, che lo seguono con le GSX-RR. Solo 12 giri ...