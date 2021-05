Stefano De Martino ha smesso definitivamente di ballare? (Di lunedì 3 maggio 2021) Stefano De Martino è un giudice di Amici di Maria De Filippi che, precedentemente, aveva vinto la nona edizione in veste di ballerino; nonostante una carriera da ballerino degna di nota, ormai la sua strada sembra quella della conduzione. Ospite di Silvia Toffanin, il ballerino e conduttore campano ha rivelato che intenzioni ha con la sua carriera e il suo futuro professionale. Amici di Maria De Filippi ha permesso a Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 3 maggio 2021)Deè un giudice di Amici di Maria De Filippi che, precedentemente, aveva vinto la nona edizione in veste di ballerino; nonostante una carriera da ballerino degna di nota, ormai la sua strada sembra quella della conduzione. Ospite di Silvia Toffanin, il ballerino e conduttore campano ha rivelato che intenzioni ha con la sua carriera e il suo futuro professionale. Amici di Maria De Filippi ha permesso a Articolo completo: dal blog SoloDonna

djmarkfarina : Keith Haring at the Palazzo delle Esposizioni, Rome, September 1984. Photos by Stefano Fontebasso de Martino. - infoitcultura : Amici 20, Stefano De Martino torna a ballare: l’esibizione dei giudici - infoitcultura : Stefano De Martino manifesta una volontà del passato: la risposta che non ti aspetti - infoitcultura : Stefano De Martino, un’occhiata scatena la sua passione: pubblico in delirio - infoitcultura : Stefano De Martino e gli occhi a cuore per una donna: uno sguardo lo ha fulminato -