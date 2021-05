Spiagge a Salerno, rimossi i tronchi da Torrione (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa società Salerno Pulita prosegue sul litorale del comune capoluogo le operazioni propedeutiche allo spianamento degli arenili. Oggi i mezzi e gli operai si sono messi al lavoro sulle spiaggia di Torrione dove da tempo sono presenti anche due grossi tronchi spiaggiati con l’ultima mareggiata. L’intervento di pulizia ha previsto la rimozione degli stessi che in queste settimane erano diventati una sorta di panchina naturale per i cittadini. Il Comune ha anche emanato un bando per affidare in gestione a cittadini privati le Spiagge libere dove i salernitani potranno recarsi liberamente o richiedere i servizi dei gestori. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa societàPulita prosegue sul litorale del comune capoluogo le operazioni propedeutiche allo spianamento degli arenili. Oggi i mezzi e gli operai si sono messi al lavoro sulle spiaggia didove da tempo sono presenti anche due grossispiaggiati con l’ultima mareggiata. L’intervento di pulizia ha previsto la rimozione degli stessi che in queste settimane erano diventati una sorta di panchina naturale per i cittadini. Il Comune ha anche emanato un bando per affidare in gestione a cittadini privati lelibere dove i salernitani potranno recarsi liberamente o richiedere i servizi dei gestori. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

