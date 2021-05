San Gennaro, il sangue si è sciolto a sorpresa: “Ecco il miracolo in diretta sotto i miei occhi” (Di lunedì 3 maggio 2021) Un miracolo per pochi intimi, il Duomo era praticamente deserto. Quasi come se il Santo volesse vedere rispettate le misure di distanziamento anti-Covid. Le preghiere dei fedelissimi erano cominciate il giorno prima. Sono tre le date nelle quali i napoletani si riuniscono in preghiera per invocare lo scioglimento del sangue: il 19 settembre, giorno dell’onomastico del santo patrono, il 16 dicembre (in ricordo dell’intervento con cui si attribuì a San Gennaro il miracolo che bloccò l’eruzione dl Vesuvio nel Seicento) e il primo sabato di maggio. Il 16 dicembre scorso il prodigio non si era ripetuto. Pessimo presagio, i fedeli nella disperazione più cupa. Lettura del non avvenuto miracolo: richiuse le “gabbie” e zona rossa per tutti. Dall’alba del sabato mattina le parenti di San ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Unper pochi intimi, il Duomo era praticamente deserto. Quasi come se il Santo volesse vedere rispettate le misure di distanziamento anti-Covid. Le preghiere dei fedelissimi erano cominciate il giorno prima. Sono tre le date nelle quali i napoletani si riuniscono in preghiera per invocare lo scioglimento del: il 19 settembre, giorno dell’onomastico del santo patrono, il 16 dicembre (in ricordo dell’intervento con cui si attribuì a Sanilche bloccò l’eruzione dl Vesuvio nel Seicento) e il primo sabato di maggio. Il 16 dicembre scorso il prodigio non si era ripetuto. Pessimo presagio, i fedeli nella disperazione più cupa. Lettura del non avvenuto: richiuse le “gabbie” e zona rossa per tutti. Dall’alba del sabato mattina le parenti di San ...

