Retroscena TPI – Dopo il caso Fedez | Salvini ha chiesto a Draghi di anticipare il cambio dei vertici Rai | No del premier

(Di lunedì 3 maggio 2021) Sfruttando la scia del, a quanto si apprende, il leader della Lega Matteonelle scorse ore avrebbe tentato il colpo del ko chiedendo personalmente a Marioun’accelerazione nel cambiamento deidi mamma Rai, ovvero di chiudere anzitempo l’epoca di Foa e Salini. Ma il Capitano leghista è stato respinto con perdite: “A questo punto è del tutto inutiledi un mese quello che comunque a accadrà da qui a giugno”, il ragionamento fatto da Palazzo Chigi. Senza contare che prendere ancora qualche settimana di tempo fa comodo anche in vista dell’enorme puzzle di nomine delle partecipare che il governo dovrà sistemare. Insomma,scalpita per “prendersi” l’amministratore delegato della Rai: “L’altra volta toccò ai Cinque Stelle ora ...

CosmaiLuca : Retroscena TPI – Commissione d’inchiesta Covid: la Lega rischia il boomerang sulle Regioni - sissiisissi2 : RT @sissiisissi2: Retroscena TPI – Commissione d’inchiesta Covid: la Lega rischia il boomerang sulle Regioni - sissiisissi2 : Retroscena TPI – Commissione d’inchiesta Covid: la Lega rischia il boomerang sulle Regioni - max_manga : Fonti PD: Berlusconi al Colle? Mai. Il successore di Mattarella dev’essere Draghi Ma sono seri? Cioè le alternative… -

Ultime Notizie dalla rete : Retroscena TPI

TPI

Cosa c'è di vero nell'ipotesi che Silvio Berlusconi possa essere il prossimo Presidente della Repubblica? In queste ore circolano ricostruzioni più o meno fantasiose sulla corsa al Quirinale, come ...Sarà Anna Fraschetti il nuovo Capo Ufficio Stampa della Rai . È lei il nome prescelto dall'amministratore delegato Fabrizio Salini dopo che nelle scorse settimane Claudia Mazzola è andata a dirigere ...Basta poco per capire che la Commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid proposta dalla Lega di Matteo Salvini servirà al Centrodestra per preparare la prossima campagna elettorale (qu ...Sarà Anna Fraschetti il nuovo Capo Ufficio Stampa della Rai. È lei il nome prescelto dall’amministratore delegato Fabrizio Salini dopo che nelle scorse settimane Claudia Mazzola è andata a dirigere l’ ...