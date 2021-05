Prove Invalsi: scoppiano le polemiche. Atteso sciopero sindacati (Di lunedì 3 maggio 2021) Le Prove Invalsi sono in questi giorni al centro di accese polemiche. La notizia recente è infatti che queste Prove sono state sospese per quanto riguarda le secondi classi delle scuole superiori: lo ha stabilito il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, attraverso una ordinanza ad hoc. Le ragioni sono riconducibili, com’è facile immaginare al protrarsi della pandemia e delle restrizioni da lockdown. In buona sostanza, il calendario aggiornato alla decisione ministeriale comporta dunque per la seconda elementare la prova cartacea di italiano giovedì 6 maggio; la prova di lettura esclusivamente per classi campione, giovedì 6 maggio; la prova di matematica mercoledì 12 maggio. In quinta elementare le Prove sono in ogni caso cartacee e sono previste: inglese: mercoledì 5 maggio, italiano: ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 3 maggio 2021) Lesono in questi giorni al centro di accese. La notizia recente è infatti che questesono state sospese per quanto riguarda le secondi classi delle scuole superiori: lo ha stabilito il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, attraverso una ordinanza ad hoc. Le ragioni sono riconducibili, com’è facile immaginare al protrarsi della pandemia e delle restrizioni da lockdown. In buona sostanza, il calendario aggiornato alla decisione ministeriale comporta dunque per la seconda elementare la prova cartacea di italiano giovedì 6 maggio; la prova di lettura esclusivamente per classi campione, giovedì 6 maggio; la prova di matematica mercoledì 12 maggio. In quinta elementare lesono in ogni caso cartacee e sono previste: inglese: mercoledì 5 maggio, italiano: ...

INVALSIopen : ?? NUOVO AGGIORNAMENTO CALENDARIO PROVE INVALSI 2021: Limitatamente all’a.s. 2020-21 lo svolgimento delle Prove del… - Federic67320086 : Ho appena finito le prove invalsi di Italiano, che ansia Cristo?? - GiuliaSavoia02 : Non ho voglia di fare le prove invalsi ?? - quotidianodirg : Prove Nazionali Invalsi 2021: le ultime novità su date e calendario - swaghomiie : lol sono venuto per le prove invalsi, il mio codice non funziona e quindi mi sto solo io -