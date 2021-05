MotoGP, risultati Test Jerez: Valentino Rossi in netto progresso, Vinales davanti a tutti (Di lunedì 3 maggio 2021) Va in archivio questa giornata di Test riservata alla classe MotoGP a Jerez de la Frontera (Spagna), sede dell’ultima tappa iridata del campionato 2021. Una sessione alla quale non ha preso parte Fabio Quartararo: il pilota francese del Team Factory Yamaha ha deciso di rinunciare per effettuare dei controlli al braccio destro, dopo quanto accaduto nel corso della gara in terra andalusa. Pochi giri anche per Marc Marquez: il campione nativo di Cervera ha completato solo sette tornate, siglando il tempo di 1’38?303 (16°) e Testando una carena simile per filosofia costruttiva a quella della scuderia di Iwata. Yamaha che ha ottenuto con lo spagnolo Maverick Vinales il miglior tempo di queste prove: 1’36?879 per il Top Gun del Motomondiale che si è sobbarcato una mole di lavoro notevole pari a 101 giri. La ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) Va in archivio questa giornata diriservata alla classede la Frontera (Spagna), sede dell’ultima tappa iridata del campionato 2021. Una sessione alla quale non ha preso parte Fabio Quartararo: il pilota francese del Team Factory Yamaha ha deciso di rinunciare per effettuare dei controlli al braccio destro, dopo quanto accaduto nel corso della gara in terra andalusa. Pochi giri anche per Marc Marquez: il campione nativo di Cervera ha completato solo sette tornate, siglando il tempo di 1’38?303 (16°) eando una carena simile per filosofia costruttiva a quella della scuderia di Iwata. Yamaha che ha ottenuto con lo spagnolo Maverickil miglior tempo di queste prove: 1’36?879 per il Top Gun del Motomondiale che si è sobbarcato una mole di lavoro notevole pari a 101 giri. La ...

SkySportMotoGP : ?? In Spagna #MotoGP in pista per i #JerezTest ???? Tutti gli aggiornamenti #SkyMotori #SkyMotoGP - motograndprixit : Secondo e terzo tempo per le Suzuki di Rins e Mir. Marc Marquez ha completato solo sette giri #JerezTest #MotoGP - OA_Sport : #MotoGP Maverick Vinales è il più veloce nei test a #Jerez, Valentino Rossi mostra segnali di ripresa e le sue moti… - holly01xxx : RT @SkySportMotoGP: ?? In Spagna #MotoGP in pista per i #JerezTest ???? Tutti gli aggiornamenti #SkyMotori #SkyMotoGP - Vanganel : RT @SkySportMotoGP: ?? In Spagna #MotoGP in pista per i #JerezTest ???? Tutti gli aggiornamenti #SkyMotori #SkyMotoGP -