Manchester United | Pogba polemico | «Mi mettano in panchina…»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 3 maggio 2021) Paulha commentato la statistica che vedrebbe ilfare più punti senza di lui in campo Paul, centrocampista e capitano del, è intervenuto ai microfoni di Canal+ dove ha commentato la statistica che vede i Red Devils fare più punti senza di lui in campo. PANCHINA – «Miin panchina allora. Non conoscevo questa statistica. Se la squadra fa meglio senza di me, capirei perfettamente la scelta dell’allenatore di mettermi in panchina. Comunque è una bella sfida per me. Spero che questo dato possa cambiare e che ilinizi a fare più punti con me in campo». OBIETTIVI – «Personalmente cerco di essere il più decisivo possibile, nonostante magari ogni tanto gioco lontano ...