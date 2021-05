Leporello 2020. No Country for old men: all’Auditorium Conciliazione la mostra di Vitali (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – Una testimonianza sull’Italia della prima riapertura che è già storia, magistralmente catturata dall’obiettivo di uno dei più grandi fotografi italiani: Massimo Vitali con Leporello 2020. No Country for old men a cura di Gianluca Marziani, inaugura la nuova stagione di Visionarea Art Space, progetto che, per il quinto anno consecutivo, vede il prezioso sostegno della Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta dal Prof. Emmanuele Emanuele. Una ripartenza d’eccellenza con un’esclusiva mostra personale del fotografo d’arte di fama internazionale: sette fotografie di grande formato, stampate in occasione della riapertura dello spazio, facenti parte del progetto Leporello 2020. No ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – Una testimonianza sull’Italia della prima riapertura che è già storia, magistralmente catturata dall’obiettivo di uno dei più grandi fotografi italiani: Massimocon. Nofor old men a cura di Gianluca Marziani, inaugura la nuova stagione di Visionarea Art Space, progetto che, per il quinto anno consecutivo, vede il prezioso sostegno della Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta dal Prof. Emmanuele Emanuele. Una ripartenza d’eccellenza con un’esclusivapersonale del fotografo d’arte di fama internazionale: sette fotografie di grande formato, stampate in occasione della riapertura dello spazio, facenti parte del progetto. No ...

