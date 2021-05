Le Certificazioni FIMI della 17^ settimana : tutti gli aggiornamenti (Di lunedì 3 maggio 2021) Oggi, come ogni lunedì, la FIMI pubblicherà le nuove Certificazioni.Noi vi terremo aggiornati in tempo reale . Le Certificazioni FIMI della 17^ settimana Le Certificazioni saranno annunciate nel primo pomeriggio (intorno alle 15) Tutta la notte di Sangiovanni- certificazione disco d' OroNessuna certificazione per Deddy,Aka e Tancredi per questa settimana Leggi su quellochetuttivoglionosapere (Di lunedì 3 maggio 2021) Oggi, come ogni lunedì, lapubblicherà le nuove.Noi vi terremo aggiornati in tempo reale . Le17^Lesaranno annunciate nel primo pomeriggio (intorno alle 15) Tutta la notte di Sangiovanni- certificazione disco d' OroNessuna certificazione per Deddy,Aka e Tancredi per questa

Advertising

FedericaFaggia7 : @Serenella1990l 2milioni di streams giornalieri. La FIMI è pronta per le certificazioni? - giulsbarauau00 : mi mancherà stare tutti i lunedì alle 15:00 in ansia per le certificazioni fimi mi mancheranno anche i videoclip ma… - scappidovevuoi_ : Un palo grande quasi quanto quelli della fimi per le certificazioni #sangiosday - Lalalal58557866 : @fdiflavia Ecco a questo non avevo fatto caso... ma stava sicuramente esagerando, non credo la fimi comunichi una c… - RecensiamoMusic : Certificazioni #FIMI, settimana 18 del 2021: incetta di premi per #Amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Certificazioni FIMI Amici 20, Deddy, Aka7even e Sangiovanni ricevono dischi d'oro e platino ... Aka7even ha doppiato il successo ottenuto con Mi manchi, aggiudicandosi il disco di platino , l'equivalente di oltre 70mila copie, come indicato dal sito della FIMI, che conferisce le certificazioni ...

Potevi fare di più di Arisa, Certificato ORO Il brano "POTEVI FARE DI PIÙ" di ARISA è stato certificato ORO, certificazioni diffuse da FIMI/GfK Italia "Potevi fare di più", scritto da Gigi D'Alessio, è stato presentato al 71° Festival di Sanremo classificandosi al 10°posto Il brano sarà contenuto nel ...

Certificazioni FIMI, settimana 15 del 2021: Aka7even disco d'oro Recensiamo Musica AMICI: tutto pronto per la finale Tutto è pronto al Teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma per la finale della 20esima edizione di “Amici”. Cinque i talenti che si contendono la vittoria in una serata di sfide: Aka7even, 21 anni c ...

Amici 2021, la finale: anticipazioni, concorrenti, premi e vincitore Il conto alla rovescia è partito: sabato 15 maggio ultima puntata del talent show di Maria De Filippi: giuria di esperti e telvoto per scegliere il migliore ...

... Aka7even ha doppiato il successo ottenuto con Mi manchi, aggiudicandosi il disco di platino , l'equivalente di oltre 70mila copie, come indicato dal sito della, che conferisce le...Il brano "POTEVI FARE DI PIÙ" di ARISA è stato certificato ORO,diffuse da/GfK Italia "Potevi fare di più", scritto da Gigi D'Alessio, è stato presentato al 71° Festival di Sanremo classificandosi al 10°posto Il brano sarà contenuto nel ...Tutto è pronto al Teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma per la finale della 20esima edizione di “Amici”. Cinque i talenti che si contendono la vittoria in una serata di sfide: Aka7even, 21 anni c ...Il conto alla rovescia è partito: sabato 15 maggio ultima puntata del talent show di Maria De Filippi: giuria di esperti e telvoto per scegliere il migliore ...