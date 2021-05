La Lega piemontese contro Fedez e Ddl Zan | “Pontificazione di sinistra su una deriva che lede la libertà di espressione”

(Di lunedì 3 maggio 2021) Continua a destare polemiche il rapperche ha reso pubblico sui social il tentativo di censura da parte dei vertici Rai rispetto alla sua presenza concerto del Primo Maggio in cui ha apertamente sostenuto il Ddl Zan. Il consigliere regionale leghista Andrea Cane attacca il cantante milanese e chiede lo “stop all’uso dei canali tv pubblici per fare politica”.“Alla festa del Lavoro – afferma Cane – mi sarei aspettato frasi a favore delle maestranze dell’Embraco o dell’Ilva. Invece abbiamo assistito all’ennesimadisu unacheladi”.Per Cane non solonon ha espresso nessuna solidarietà alle aziende e ai lavoratori in crisi, ma è anche “inaccettabile l’attacco alla ...

nuovasocieta : La Lega piemontese contro Fedez e Ddl Zan: "Pontificazione di sinistra su una deriva che lede la libertà di espress…

