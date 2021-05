Istat: a causa del Covid la speranza di vita scende a 82 anni, persi 14 mesi (Di lunedì 3 maggio 2021) Nel 2020 a causa della pandemia la speranza di vita degli italiani è scesa di 14 mesi. Come si legge nel report dell’Istat sugli indicatori demografici del 2020, per effetto del forte aumento del rischio... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 3 maggio 2021) Nel 2020 adella pandemia ladidegli italiani è scesa di 14. Come si legge nel report dell’sugli indicatori demografici del 2020, per effetto del forte aumento del rischio...

IlFattoNisseno : Istat, Italia: causa Covid speranza vita scende 82 anni, persi 14 mesi - MazziottaFabio : Gian Carlo Biangiardo, presidente dell'ISTAT, ha riferito che i decessi per causa polmoniti sono stati circa 16.200… - colpodiscienza : RT @scinet_it: La scorsa settimana @istat_it ha pubblicato l'analisi per luogo e causa di morte per marzo-aprile 2020. In Inghilterra @PHE_… - TommyBrain : RT @scinet_it: La scorsa settimana @istat_it ha pubblicato l'analisi per luogo e causa di morte per marzo-aprile 2020. In Inghilterra @PHE_… - ebonalbe : Con un milione di posti di lavoro in meno causa pandemia (ISTAT), oggi è difficile festeggiare il 1° Maggio. Preva… -