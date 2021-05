Festeggiamenti Inter in piazza Duomo, è polemica sui social (Di lunedì 3 maggio 2021) In migliaia hanno invaso i luoghi simbolo di Milano per festeggiare la conquista del 19eseimo scudetto dell’Inter. Si parla di 30mila persone scese in strada, con piazza Duomo letteralmente presa d’assalto. Veri e propri assembramenti, in cui in molti hanno tra l’altro tenuto la mascherina abbassata, che non hanno mancato di sollevare critiche per il mancato rispetto delle normative anti-covid. “Oggi Milano è nerazzurra. Tra 2 settimane sarà rossa”, si legge in un post. “Più che campioni d’Italia siete i coj… d’Italia”, scrive un altro utente. “Mi chiedo dov’erano le forze dell’ordine quando accadeva tutto ciò. Forse in qualche locale a fare multe a chi vuole lavorare, perché il problema sono loro e non degli idioti che si ammassano per un pallone. Povera Italia…”. Nel mirino anche il sindaco di Milano. “Beppe Sala che giustamente si ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 maggio 2021) In migliaia hanno invaso i luoghi simbolo di Milano per festeggiare la conquista del 19eseimo scudetto dell’. Si parla di 30mila persone scese in strada, conletteralmente presa d’assalto. Veri e propri assembramenti, in cui in molti hanno tra l’altro tenuto la mascherina abbassata, che non hanno mancato di sollevare critiche per il mancato rispetto delle normative anti-covid. “Oggi Milano è nerazzurra. Tra 2 settimane sarà rossa”, si legge in un post. “Più che campioni d’Italia siete i coj… d’Italia”, scrive un altro utente. “Mi chiedo dov’erano le forze dell’ordine quando accadeva tutto ciò. Forse in qualche locale a fare multe a chi vuole lavorare, perché il problema sono loro e non degli idioti che si ammassano per un pallone. Povera Italia…”. Nel mirino anche il sindaco di Milano. “Beppe Sala che giustamente si ...

myrtamerlino : Che l'#Inter potesse vincere lo #Scudetto si era capito da un mese, possibile non organizzare dei festeggiamenti ev… - repubblica : ?? Milano, la polizia interrompe i festeggiamenti in strada per lo scudetto all'Inter - TuttoMercatoWeb : ?? 'Come mai, la #ChampionsLeague tu non la vinci mai!' Tifosi dell'#Inter stuzzicano la #Juve nei festeggiamenti pe… - Zappullaclary : RT @rtl1025: ?? Sono 30mila le persone scese per le strade di #Milano per festeggiare la vittoria dello scudetto dell'#Inter. I dati sono st… - marcovaldo103 : RT @myrtamerlino: Che l'#Inter potesse vincere lo #Scudetto si era capito da un mese, possibile non organizzare dei festeggiamenti evitando… -