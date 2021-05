È stato ritirato uno studio sull’inefficacia delle mascherine (Di lunedì 3 maggio 2021) Non solo sono inefficaci nel prevenire il contagio del coronavirus. Le mascherine avrebbero anche effetti avversi sulla salute. Ecco lo studio appena ritirato Le mascherine sono inefficaci nel prevenire il contagio del coronavirus e hanno anche significativi effetti avversi sulla salute. È questa, in sostanza, la conclusione di uno studio intitolato “Facemasks in the Covid-19 era: a health hypothesis” e pubblicato a novembre del 2020 sulla rivista Medical Hypotheses di Elsevier. Uno studio, scritto da Baruch Vainshelboim, che ha indicato come affiliazione la Stanford University e il VA Palo Alto Health Care System, che è stato ampiamente diffuso online solo all’inizio di questo mese, quando siti web e utenti dei social media, come politici e influencer, hanno ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021) Non solo sono inefficaci nel prevenire il contagio del coronavirus. Leavrebbero anche effetti avversi sulla salute. Ecco loappenaLesono inefficaci nel prevenire il contagio del coronavirus e hanno anche significativi effetti avversi sulla salute. È questa, in sostanza, la conclusione di unointitolato “Facemasks in the Covid-19 era: a health hypothesis” e pubblicato a novembre del 2020 sulla rivista Medical Hypotheses di Elsevier. Uno, scritto da Baruch Vainshelboim, che ha indicato come affiliazione la Stanford University e il VA Palo Alto Health Care System, che èampiamente diffuso online solo all’inizio di questo mese, quando siti web e utenti dei social media, come politici e influencer, hanno ...

