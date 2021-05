Dramma a Ponte Valentino | trovato un uomo impiccato a un albero

(Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPaduli (Bn) – Macabro ritrovamento alle porte di Benevento questo pomeriggio:il corpo senza vita di una unnelle campagne della zona industriale di. Si tratta di un 35enne di Paduli. Ancora non si conoscono i dettagli e le motivazioni che hanno portato questa persona a compiere l’insano gesto. Sul luogo i militari dei Carabinieri di Benevento e della stazione di Paduli e gli operatori dell’Unità di Rianimazione della Croce Rossa che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

