Caso Genovese, pm: "Vada a processo con rito immediato" (Di lunedì 3 maggio 2021) Milano - La Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per l'imprenditore del web Alberto Genovese per le presunte violenze sessuali, con cessione di droga , nei confronti di una ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 3 maggio 2021) Milano - La Procura di Milano ha chiesto ilconper l'imprenditore del web Albertoper le presunte violenze sessuali, con cessione di droga , nei confronti di una ...

francobus100 : Caso Genovese, chiesto il giudizio immediato per due violenze sessuali e cessione di droga - tizianacairati : Alberto Genovese, la Procura chiede il giudizio immediato per due violenze sessuali e la cessione di droga… - Italia_Notizie : Genovese, chiesto il giudizio immediato per due violenze sessuali e cessione di droga - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Caso Alberto Genovese, la procura di Milano: 'Vada a processo con rito immediato' - MartaDj1 : RT @Corriere: Caso Genovese, chiesto il giudizio immediato per due violenze sessuali e cessione di droga -