Avanti un Altro, Bonolis stupisce su Laura Cremaschi: “E’ una burina” VIDEO (Di lunedì 3 maggio 2021) Paolo Bonolis è stato fantastico anche nell’ultima puntata di Avanti un Altro. Il noto conduttore si è intrattenuto in un siparietto con Laura Cremaschi: cosa è successo Il concorrente di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 3 maggio 2021) Paoloè stato fantastico anche nell’ultima puntata diun. Il noto conduttore si è intrattenuto in un siparietto con: cosa è successo Il concorrente di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

crocerossa : ?? Un altro passo in avanti per uscire insieme dall'emergenza #Covid19. Inaugurato oggi l'Hub vaccinale di… - AzzolinaLucia : Dopo settimane di inutile ostruzionismo del centrodestra finalmente la legge contro l’omotransfobia è stata calenda… - gaiatortora : Il famigerato circuito mediatico aveva l'occasione per dimostrare che un passo avanti verso la civiltà e il rispett… - ilariadituccio : RT @QuiMediaset_it: Siete pronti per un nuovo appuntamento con #avantiunaltropuredisera? In prima serata su #Canale5 - icarvsplume : Ma Anna nel promo di Avanti un altro. Pubblicità preferita del palinsesto ciao -