Atalanta | col rosso non si passa | ma ora non si può più sbagliare

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 3 maggio 2021) Se volevamo un motivo in più per apprezzare Pep Guardiola, ce ne ha dato l’occasione dopo la semifinale di Champions quando ha citato, bontà sua, Francesco De Gregori. Però, nel nostro caso, l’aggancio non è a quel “la squadra siamo noi“, citazione che pure ha sempre il suo perché e a maggior ragione in un momento come questa volata Champions. Ma ci è venuto in mente quel “Nino non aver paura diun calcio di rigore, non è da quei particolari che si giudica un giocatore…“. Beh sì, ogni tanto è giusto ricordarlo. Il coraggio, l’altruismo, la fantasia: vero, Muriel? Tuttavia in questo finale thrilling, in cui ogni punto perso o guadagnato pesa tantissimo, anche un rigore conta molto, altrochè. Tra l’altro, la sequenza è anche beffarda: Berardi segna per il Sassuolo grazie a un rigorino, Zapata non si vede concedere un rigore e invece lo ottiene Muriel. Poi ...