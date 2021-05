William e Harry, la verità sulle loro ultime conversazioni (Di domenica 2 maggio 2021) Cosa si sono detti William e Harry nelle loro ultime conversazioni? Il secondogenito di Diana è tornato a Londra in occasione dei funerali del principe Filippo, mentre Meghan Markle, in attesa del secondo figlio, è rimasta negli Stati Uniti con Archie. Il viaggio in Inghilterra è stato l’occasione per parlare con William e Carlo dopo un periodo particolarmente teso, segnato dall’intervista-scandalo rilasciata a Oprah Winfrey e le accuse di razzismo nei confronti della famiglia reale. Dopo le esequie del nonno, i due fratelli si sono allontanati insieme, accompagnati da Kate Middleton che avrebbe mediato per spingerli a risolvere la situazione fra loro. Secondo quanto svelato da Phil Dampier, biografo reale, le conversazioni fra i fratelli sarebbero ... Leggi su dilei (Di domenica 2 maggio 2021) Cosa si sono dettinelle? Il secondogenito di Diana è tornato a Londra in occasione dei funerali del principe Filippo, mentre Meghan Markle, in attesa del secondo figlio, è rimasta negli Stati Uniti con Archie. Il viaggio in Inghilterra è stato l’occasione per parlare cone Carlo dopo un periodo particolarmente teso, segnato dall’intervista-scandalo rilasciata a Oprah Winfrey e le accuse di razzismo nei confronti della famiglia reale. Dopo le esequie del nonno, i due fratelli si sono allontanati insieme, accompagnati da Kate Middleton che avrebbe mediato per spingerli a risolvere la situazione fra. Secondo quanto svelato da Phil Dampier, biografo reale, lefra i fratelli sarebbero ...

principesso2 : Voglio la monarchia! Voglio sentir parlare a tutte le ore di un William (a 'sto punto va bene anche un Harry) e non di un Fedez. - W4LL5_ : RT @H4PP1LY_: «capì che Harry Edward Styles era completamente innamorato dal primo istante in cui l’aveva visto di Louis William Tomlinson»… - infoitcultura : William e Kate, il gesto segreto di Harry e Meghan per l’anniversario - fisco24_info : >ANSA-BOX/ Razzismo: William in campo per crociata calcio Gb: Boicottaggio social contro abusi. Duca agisce dopo ac… - likemvulnerable : @gxallavichx Ma quindi secondo questa regola nemmeno Harry è HRH, giusto? Perché l’articolo dice che il titolo va a… -