Serie C, girone C: ecco i verdetti dell’ultima giornata (Di domenica 2 maggio 2021) Si è conclusa oggi la regular season della Serie C girone C con l’ultima giornata: ecco di seguito tutti i risultati con il rispettivo riepilogo con tutti i verdetti delle squadre che faranno parte dei prossimi playoff che inizieranno già la prossima settimana. Risultati Bari-Bisceglie 2-1 Casertana-Paganese 1-1 Catanzaro-Monopoli 2-2 Cavese-Avellino 1-1 Foggia-Catania 2-2 Teramo-Viterbese 2-0 Ternana-Juve Stabia 3-4 Vibonese-Turris 1-1 Virtus Francavilla-Palermo 1-3 I verdetti Promossa: Ternana Play-off nazionali: Catanzaro e Avellino Play-off 1° turno gara unica 9 maggio: Bari-Foggia, Juve Stabia-Teramo, Catania-Palermo Play-off 2° turno: Casertana Playout: Paganese-Bisceglie Retrocesse: Cavese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 2 maggio 2021) Si è conclusa oggi la regular season dellaC con l’ultimadi seguito tutti i risultati con il rispettivo riepilogo con tutti idelle squadre che faranno parte dei prossimi playoff che inizieranno già la prossima settimana. Risultati Bari-Bisceglie 2-1 Casertana-Paganese 1-1 Catanzaro-Monopoli 2-2 Cavese-Avellino 1-1 Foggia-Catania 2-2 Teramo-Viterbese 2-0 Ternana-Juve Stabia 3-4 Vibonese-Turris 1-1 Virtus Francavilla-Palermo 1-3 IPromossa: Ternana Play-off nazionali: Catanzaro e Avellino Play-off 1° turno gara unica 9 maggio: Bari-Foggia, Juve Stabia-Teramo, Catania-Palermo Play-off 2° turno: Casertana Playout: Paganese-Bisceglie Retrocesse: Cavese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

