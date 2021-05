Pio e Amedeo hanno sbagliato: Vladimir Luxuria perde la pazienza (Di domenica 2 maggio 2021) Vladimir Luxuria è un personaggio molto attento alle necessità delle minoranze, soprattutto della comunità LGBTQ+; avendo vissuto in prima persona la discriminazione e la paura di non essere accettata, l’ex parlamentare si è scagliata contro i due comici foggiani per il loro show che aveva come scopo quello di fare comicità sul Politically Correct. Scopriamo cosa ne pensa Vladimir. Pio e Amedeo sono un duo comico foggiano che ieri ha Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 2 maggio 2021)è un personaggio molto attento alle necessità delle minoranze, soprattutto della comunità LGBTQ+; avendo vissuto in prima persona la discriminazione e la paura di non essere accettata, l’ex parlamentare si è scagliata contro i due comici foggiani per il loro show che aveva come scopo quello di fare comicità sul Politically Correct. Scopriamo cosa ne pensa. Pio esono un duo comico foggiano che ieri ha Articolo completo: dal blog SoloDonna

StefanoGuerrera : se davvero pensate che il pezzo di Pio e Amedeo di ieri sia giusto, oltre a non capire - fidatevi - siete parte del problema. - matteosalvinimi : Giù le mani da Pio e Amedeo! “Chi ha il coraggio di ridere è padrone del mondo”. #FelicissimaSera #pioeamedeo - StefanoGuerrera : ho una sfida per Pio e Amedeo, visto che vogliono dire tutto quello che non si può dire, che provassero anche a bestemmiare stasera - Idols94 : RT @neromalpelo: mentre qualche artista italiano prima si scrive “ddl zan” sulla mano e poi applaude Pio e Amedeo, Fedez svergogna Ostellar… - RobertsonSmith4 : RT @mancicu: In un mondo pieno di Pio e Amedeo siate dei Fedez. -