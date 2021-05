(Di domenica 2 maggio 2021)con gli “di”.Alex, a nome del ‘Digiuno di giustizia’ annuncia per il 5 maggio il sit -in dalle 15 alle 18, in Piazza Montecitorio a Roma, davanti al Parlamento, “per esprimere la dimensione politica del Digiuno di giustizia, portato avanti da tre anni, una volta al mese, e il Digiuno a staffetta promosso dal Cantiere della Casa Comune”. Il missionario insieme al ‘Digiuno di giustizia’ chiede all’Europa di riportare in mare un’operazione tipo ‘Mare nostrum’. “Mai come in questo momento – dice all’Adnkronos il missionario comboniano-c’è bisogno di alzare la voce, di gridare la nostra indignazione per quanto sta avvenendo nel Mediterraneo dove , tra il 21 e il 22 aprile, sono naufragati due barconi: uno con 130, ...

italiaserait : Migranti, padre Zanotelli: “Basta con scandalosi crimini di Stato” - lifestyleblogit : Migranti, padre Zanotelli: 'Basta con scandalosi crimini di Stato' - - fisco24_info : Migranti, padre Zanotelli: 'Basta con scandalosi crimini di Stato': Il missionario: 'Il 5 sit in a Montecitorio'… - ellepizero : @CasaLettori @nadbitti @mrcatalano58 @LibriamoTutti @fimminachelegge @Paolosantagata5 @mariadicuonzo1 @asbrilli… - FrancoCappellet : Da padre capisco il punto di vista di #Draghi sulla guardia costiera libica #migranti, picchiati dalla guardia cost… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti padre

Adnkronos

'Tutto questo - ricordaZanotelli - avviene dopo la visita del Presidente Draghi a Tripoli che ha avuto il cinismo di congratularsi con il governo libico per i 'salvataggi' deiin mare!...Prima dichiarando a più riprese che sbarchi dibasta, 'io scrivo a Draghi'. Poi, nel bel ... Così come, da, non condivido che a bimbi di 6 anni venga proposta in classe l'ideologia gender,...Basta con gli “scandalosi crimini di Stato”. Padre Alex Zanotelli, a nome del ‘Digiuno di giustizia’ annuncia per il 5 maggio il sit -in dalle 15 alle 18, in Piazza Montecitorio a Roma, davanti al Par ...“Stremati dopo due settimane in mare su un’imbarcazione di fortuna”: 56 persone hanno perso la vita. Ripamonti (Astalli): ...