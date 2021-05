Lo sapevi? Ecco i segni zodiacali incompatibili nell’intimità (Di domenica 2 maggio 2021) Alcune persone dello stesso segno possono avere un ottimo rapporto tra loro, ma ci sono tre di quei segni che hanno un carattere dominante e competitivo e non riescono ad andare d’accordo con la loro coppia. Vi diciamo chi sono le persone che possono presentare delle difficoltà in una relazione e nell’intimità se si incontrano. Ariete: è il segno più competitivo e dominante dello zodiaco. Quando due ariani si incontrano diventa una lotta, poiché entrambi vogliono controllare tutto e sentirsi come il conquistatore. Sono entrambi impazienti e scoppiettanti. Cancro: sono ottimi compagni perché sono pazienti, compassionevoli e amorevoli. Tuttavia, dietro a tutto ciò, competono per scoprire chi è il migliore. Potrebbero esserci sentimenti feriti dall’essere troppo capricciosi ed emotivi. Leone: questo segno ama essere al centro dell’attenzione quindi è ... Leggi su newsitaliane (Di domenica 2 maggio 2021) Alcune persone dello stesso segno possono avere un ottimo rapporto tra loro, ma ci sono tre di queiche hanno un carattere dominante e competitivo e non riescono ad andare d’accordo con la loro coppia. Vi diciamo chi sono le persone che possono presentare delle difficoltà in una relazione ese si incontrano. Ariete: è il segno più competitivo e dominante dello zodiaco. Quando due ariani si incontrano diventa una lotta, poiché entrambi vogliono controllare tutto e sentirsi come il conquistatore. Sono entrambi impazienti e scoppiettanti. Cancro: sono ottimi compagni perché sono pazienti, compassionevoli e amorevoli. Tuttavia, dietro a tutto ciò, competono per scoprire chi è il migliore. Potrebbero esserci sentimenti feriti dall’essere troppo capricciosi ed emotivi. Leone: questo segno ama essere al centro dell’attenzione quindi è ...

