Le notizie di scienza della settimana

meteoredit : Brezza di #mare, brezza di terra...come si formano? Ecco un po' di cusioristà di meteorologia. - garnant : RT @LucaLombroso: Cannoni anti grandine: cosa dice la scienza? - Luigino29869939 : Come accedere a Twitter senza iscriversi: i metodi più usati - fordeborah5 : RT @meteoredit: Alla scoperta delle correnti marine del Mediterraneo. - fordeborah5 : RT @LucaLombroso: Cannoni anti grandine: cosa dice la scienza? -

Ultime Notizie dalla rete : notizie scienza

Internazionale

Anzi lacontinua a sostenere che il rischio di contagio cresce con l'aumento del tempo di contatto." Per dare voce ai 15.000 bar attivi in Campania, Fipe " Confcommercio Campania si associa ...Anche quando le, come questa nostra opera, vengono manipolate, ignorate o calpestate". ... L'arte è fatta per disturbare, laper rassicurare. Noi si fa scientificamente arte per spostare.Sono state 93.096 le persone controllate il primo maggio dalle forze dell'ordine: 1.965 sono state sanzionate, quasi il doppio del giorno prima ...Quarantena fissata a 10 giorni per gli studenti con tampone negativo, considerati sempre contatti stretti dei propri compagni di classe, mentre per gli insegnanti, che non vengono considerati contatti ...