Inter Campione d’Italia | segui la festa nerazzurra in Piazza Duomo VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 2 maggio 2021) L’vince lo Scudetto e lapuò iniziare. L’Atalanta, rimasta in dieci, non va oltre il pari sul campo del Sassuolo e questo risultato regala in anticipo il titolo dialla squadra di Conte. I tifosi sono pronti a scendere inper festeggiare in grande stile il tanto ambito Scudetto, pur rispettando le regole anti-Covid. Dito ilin diretta dei festeggiamenti nerazzurri in. SportFace.