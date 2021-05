IndyCar | Dixon vince davanti a McLaughlin

(Di domenica 2 maggio 2021) Scottha centrato al Texas Motor Speedway di Fort Worth il suo primo successo dell'anno. Il pilota neozelandese, preso il comando da Alex Palou (che partiva in pole dopo la cancellazione per ...

Teo_Gaud : RT @federicob95: Prima gara su ovale in #IndyCar, quarta in carriera. Battuto solo da Scott Dixon. Scott McLaughlin fuoriclasse totale. E… - federicob95 : RT @P300it: Indycar | Texas 300 2021: Dixon dall'inizio alla fine - motorionline : #IndyCar | Texas, Gara 1: Dixon vince d’esperienza, McLaughlin ottiene il podio ?? - StockCarLiveITA : RT @P300it: Indycar | Texas 300 2021: Dixon dall'inizio alla fine - Teo_Gaud : RT @P300it: Indycar | Texas 300 2021: Dixon dall'inizio alla fine -

Ultime Notizie dalla rete : IndyCar Dixon

L'ordine d'arrivo della Genesys 300 al Texas Motor Speedway: 1 - Scott(Dallara - Honda) - Ganassi - 212 giri 2 - Scott McLaughlin (Dallara - Chevy) - Penske - 212 3 - Pato O'Ward (Dallara - ...Il pistolero più veloce del Texas Motor Speedway è ancora Scott! Il campione in carica dellaSeries ottiene la vittoria nella Genesys 300 con Chip Ganassi Racing davanti a un ottimo Scott McLaughlin , prima volta sul podio e miglior rookie della ...Scott Dixon ha centrato al Texas Motor Speedway di Fort Worth il suo primo successo dell'anno. Il pilota neozelandese, preso il comando da Alex Palou (che partiva in pole dopo la cancellazione per pio ...Scott Dixon domina la Genesys 300 al Texas Motor Speedway e lancia la corsa per il settimo titolo IndyCar. McLaughlin a sorpresa 2°, O'Ward 3° ...