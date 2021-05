Fedez al Concertone diventa caso politico, scontro con Lega e Rai (Di domenica 2 maggio 2021) ROMA - E' diventata un caso politico la partecipazione di Fedez al Concertone del Primo Maggio, trasmesso ieri da Raitre. "È la prima volta che mi succede di dover inviare il testo di un mio ... Leggi su gazzettadiparma (Di domenica 2 maggio 2021) ROMA - E'ta unla partecipazione dialdel Primo Maggio, trasmesso ieri da Raitre. "È la prima volta che mi succede di dover inviare il testo di un mio ...

Fedez : Io vado al concertone a gratis e pago i miei musicisti che non lavorano da un anno e sul palco vorrei esprimermi da… - MonicaCirinna : Ascolto le parole coraggiose di #Fedez al #concertone. Un #PrimoMaggio dei diritti, civili e sociali insieme. In It… - lauraboldrini : Inaccettabile il tentativo della Rai di censurare @Fedez, un artista che si sta spendendo per l'approvazione del… - MarcoC381 : RT @LucillaMasini: La RAI nega di avere censurato Fedez, ma lui pubblica la telefonata in diretta. Pensare di fregare un blogger cintura ne… - haizkdba : RT @aziraphale22: In un mondo di leghisti e direttori Rai siate Federico Leonardo Lucia????#Fedez #concertone -