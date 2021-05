DIRETTA MotoGP, GP Spagna LIVE: Bagnaia primo in classifica. Valentino Rossi: “La Petronas crede in me. Spero nei test” (Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ORDINE D’ARRIVO DEL GP DI Spagna DI MotoGP LA CRONACA DELLA GARA LE PAGELLE DEL GP DI Spagna VIDEO HIGHLIGHTS GP Spagna LA CAUSA DEL CROLLO DI FABIO QUARTARARO QUALI SONO I PROBLEMI DI Valentino Rossi? FRANCESCO Bagnaia PUO’ credeRE NEL MONDIALE MARC MARQUEZ NON E’ ANCORA QUELLO DEI GIORNI MIGLIORI LA DUCATI FIRMA LA DOPPIETTA SU UNA PISTA DOVE NON VINCEVA DA 15 ANNI FRANCESCO Bagnaia: “PISTA SFAVOREVOLE, FELICE DI ESSERE IN VETTA AL MONDIALE” Valentino Rossi: “RAZALI HA FIDUCIA IN ME” MARC MARQUEZ: “HO SOFFERTO FISICAMENTE, AVEVO IL COLLO BLOCCATO” LE DICHIARAZIONI DI FRANCO MORBIDELLI QUALI SONO I PROBLEMI DI ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ORDINE D’ARRIVO DEL GP DIDILA CRONACA DELLA GARA LE PAGELLE DEL GP DIVIDEO HIGHLIGHTS GPLA CAUSA DEL CROLLO DI FABIO QUARTARARO QUALI SONO I PROBLEMI DI? FRANCESCOPUO’RE NEL MONDIALE MARC MARQUEZ NON E’ ANCORA QUELLO DEI GIORNI MIGLIORI LA DUCATI FIRMA LA DOPPIETTA SU UNA PISTA DOVE NON VINCEVA DA 15 ANNI FRANCESCO: “PISTA SFAVOREVOLE, FELICE DI ESSERE IN VETTA AL MONDIALE”: “RAZALI HA FIDUCIA IN ME” MARC MARQUEZ: “HO SOFFERTO FISICAMENTE, AVEVO IL COLLO BLOCCATO” LE DICHIARAZIONI DI FRANCO MORBIDELLI QUALI SONO I PROBLEMI DI ...

SkySportMotoGP : ???? DUCATI VINCE A JEREZ DOPO 15 ANNI (?? #MotoGP) ???? Doppietta Rossa, crollo verticale per il Diablo Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : ?? EL ROOKIE MARAVILLA VINCE ANCORA (?? #Moto3) ?? Disastro per Oncu e Masia all’ultima curva, Fenny secondo! Il resoc… - SkySportMotoGP : ? MILLER APPROFITTA DEL DIABLO IN DIFFICOLTÀ (?? -9 giri) ?? Miller prova a scappare, @PeccoBagnaia è terzo e prova i… - infoitsport : DIRETTA MotoGP, GP Spagna LIVE: Bagnaia primo in classifica. Valentino Rossi: 'La Petronas crede in me. Spero nei t… - infoitsport : DIRETTA MotoGP, GP Spagna LIVE: tutti in pista per il warm-up -