Covid, un centinaio di no mask violano coprifuoco a Pesaro (Di domenica 2 maggio 2021) Oltre cento persone no mask hanno violato ieri sera il coprifuoco anti Covid dalle 22 nella zona mare di Pesaro. Si sono ritrovati per dire no al rientro in casa a causa del coprifuoco, affermando il ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 maggio 2021) Oltre cento persone nohanno violato ieri sera ilantidalle 22 nella zona mare di. Si sono ritrovati per dire no al rientro in casa a causa del, affermando il ...

Assembramenti Bologna, notte di caos e sanzioni tra manifestazioni e feste di piazza ... è partita proprio alle 22 con appuntamento in piazza Maggiore con un centinaio di partecipanti ...un'ottantina anche le sanzioni elevate dai carabinieri per inosservanza delle normative anti Covid. ..

Oltre la metà delle farmacie polesane sono pronte a somministrare i vaccini anti Covid ROVIGO - Sono 50 le farmacie del Polesine, associate a Federfarma, pronte a trasformarsi in centri di vaccinazione anti Covid. La Giunta regionale ha approvato l'accordo con ...

