Agenpress : Covid. Cgia, dopo un anno chiuse 345 mila partite Iva - italialcentro : RT @MediasetTgcom24: Covid, Cgia: dopo un anno di pandemia chiuse 345mila partite Iva #Cgia - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Cgia: dopo un anno di pandemia chiuse 345mila partite Iva #Cgia - MediasetTgcom24 : Covid, Cgia: dopo un anno di pandemia chiuse 345mila partite Iva #Cgia - ElySiosopulos : Covid, boom del lavoro nero Analisi della Cgia: 'Già prima della pandemia erano più di 3 milioni. E la situazione è… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cgia

TGCOM

... che dell'economia reale è un po' da sempre la cartina tornasole assieme alla storicadi ... E ancora: 'In Italia sono iniziati da aprile i primi allentamenti delle restrizioni anti -. Ciò ...Se in questi ultimi 13 mesi la situazione è stata 'molto pesante', precisa la, 'nei prossimi la situazione dovrebbe migliorare. Tuttavia, ricordiamo che secondo una recente indagine realizzata ...Dopo un anno di pandemia hanno chiuso 345mila "sgarantiti", cioè la parte del mercato del lavoro italiano "più fragile e meno tutelata". Lo sostiene la Cgia di Mestre, parlando del popolo delle partit ...Istat, il carrello della spesa di aprile ancora in calo del meno 0,4%. L'analisi di Confindustria: effetto riaperture e risalita dalla crisi ...