Atalanta, Gasperini: «Scudetto all’Inter? Pensiamo a noi» (Di domenica 2 maggio 2021) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Sassuolo Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni. «L’Inter avrebbe vinto comunque lo Scudetto. A me interessa il nostro percorso. Oggi c’era la possibilità di vincere, perché avevamo l’occasione per portare a casa il bottino pieno. È stata una partita complicata. Arbitri? Parliamo delle prossime gare, è difficile entrare in polemica. Siamo tutte lì, ci sono tre partite in una settimana e speriamo bene». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 maggio 2021) Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Sassuolo Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni. «L’Inter avrebbe vinto comunque lo. A me interessa il nostro percorso. Oggi c’era la possibilità di vincere, perché avevamo l’occasione per portare a casa il bottino pieno. È stata una partita complicata. Arbitri? Parliamo delle prossime gare, è difficile entrare in polemica. Siamo tutte lì, ci sono tre partite in una settimana e speriamo bene». L'articolo proviene da Calcio News 24.

capuanogio : Il limite del discorso di #Gasperini è che in pratica sostiene che quelli ‘virtuosi’ come l’#Atalanta non possono e… - capuanogio : ?? E se un giorno scopriste che l'#Atalanta ha un modello molto simile a quello della #Juventus (e delle altre big)… - sportface2016 : #SerieA | #SassuoloAtalanta 1-1, le dichiarazioni del tecnico nerazzurro Gian Piero #Gasperini - Shigeomobkun : RT @Pirichello: Gasperini che si lamenta dell’arbitraggio quando l’unica scelta dubbia è il rigore dato all’Atalanta - lbzzz21 : RT @Pirichello: Gasperini che si lamenta dell’arbitraggio quando l’unica scelta dubbia è il rigore dato all’Atalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Gasperini Serie A: pari Atalanta fa esultare l'Inter. Beffa Napoli Al Mapei Stadium l'Atalanta si ritrova in 10 al 25 per l'espulsione di Gollini, che stende fuori dall'area Boga . La squadra di Gasperini riesce in ogni caso a passare in vantaggio con Gosens al 32 . ...

Sassuolo - Atalanta 1 - 1: Berardi risponde a Gosens, le pagelle Al 'Mapei Stadium' si concretizza lo scenario sperato dai tifosi dell'Inter: l'Atalanta non vince, frenata dal Sassuolo che impone il pari e cuce lo Scudetto sulle maglie di ...i ragazzi di Gasperini ...

Dal k.o. a Novara all'intrigo scudetto: Gasperini-Inter, dieci anni dopo La Gazzetta dello Sport Serie A, 34esima giornata: Inter campione d’Italia, Atalanta e Napoli frenano L’Inter dopo la vittoria di ieri a Crotone diventa Campione d’Italia grazie al pareggio dell’Atalanta a Sassuolo. La squadra di Gasperini può recriminare per un calcio di rigore sbagliato da Luis Muri ...

Lega Pro, torna il Derby dell’Umbria: Perugia promosso in Serie B Promozione diretta per il Perugia che torna in Serie B dopo una sola stagione di assenza. La compagine umbra conquista la matematica promozione ...

Al Mapei Stadium l'si ritrova in 10 al 25 per l'espulsione di Gollini, che stende fuori dall'area Boga . La squadra diriesce in ogni caso a passare in vantaggio con Gosens al 32 . ...Al 'Mapei Stadium' si concretizza lo scenario sperato dai tifosi dell'Inter: l'non vince, frenata dal Sassuolo che impone il pari e cuce lo Scudetto sulle maglie di ...i ragazzi di...L’Inter dopo la vittoria di ieri a Crotone diventa Campione d’Italia grazie al pareggio dell’Atalanta a Sassuolo. La squadra di Gasperini può recriminare per un calcio di rigore sbagliato da Luis Muri ...Promozione diretta per il Perugia che torna in Serie B dopo una sola stagione di assenza. La compagine umbra conquista la matematica promozione ...