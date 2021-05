Vallini’s Outfits | il profilo Instagram per scoprire i look di Beatrice Valli & Co

Leggi su 361magazine

(Di sabato 1 maggio 2021)e Marco Fantini aprono una paginaper far conoscere i loropiù apprezzati dando dettagli su marche e accessori Seguitissimi e amatissimi,e Marco Fantini sono una delle coppie più amate e apprezzate dello star business made in. I due interagiscono molto con le loro rispettive community tra collaborazioni con prestiogiosi brand di abbigliamento e accessori e vita privata. L’influencer e il modello regalano ai loro followers molti spaccati di vita quotidiana fatta di bambini, routine domestica e del sano fitness per mantenere la forma fisica., soprattutto, racconta molto della loro vita e anche dei loro progetti futuri, considerando anche molto cosa la community chiede ...