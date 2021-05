Uno Mattina, Tiberio Timperi lascia la trasmissione: “È un dovere”. Ecco cosa è accaduto (Di sabato 1 maggio 2021) Fuoriprogramma questa Mattina a Uno Mattina in Famiglia. Il conduttore Tiberio Timperi ha lasciato la trasmissione, poco prima di dare la linea al Tg1. Il presentatore romano aveva infatti un impegno importante, “un dovere verso gli altri“, come ha detto lui stesso. Timperi doveva infatti andare a sottoporsi al vaccino anti-Covid. Perché proprio il Primo Maggio? Una coincidenza, ha detto il conduttore. La trasmissione è quindi proseguita con la sola Monica Setta che ha avuto come primo ospite Simone Cristicchi. Poco dopo aver lasciato gli studi, Timperi ha pubblicato un selfie mentre era in coda in attesa di ricevere la prima dose. “È arrivato il momento anche per me, a causa di patologie che aprono ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) Fuoriprogramma questaa Unoin Famiglia. Il conduttorehato la, poco prima di dare la linea al Tg1. Il presentatore romano aveva infatti un impegno importante, “unverso gli altri“, come ha detto lui stesso.doveva infatti andare a sottoporsi al vaccino anti-Covid. Perché proprio il Primo Maggio? Una coincidenza, ha detto il conduttore. Laè quindi proseguita con la sola Monica Setta che ha avuto come primo ospite Simone Cristicchi. Poco dopo averto gli studi,ha pubblicato un selfie mentre era in coda in attesa di ricevere la prima dose. “È arrivato il momento anche per me, a causa di patologie che aprono ai ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Luigi Bergamin, uno dei 3 ex terroristi rossi in fuga dopo l'ondata di arresti di ieri mattina in Francia,… - FQMagazineit : Uno Mattina, Tiberio Timperi lascia la trasmissione: “È un dovere”. Ecco cosa è accaduto - svirgola2 : @steATgroove ci ho discusso tutta mattina con uno di un partito di fusinistra che rivendica il nulla e mi dice pure… - GM19761 : RT @ventimenti: Daniela:”Perchè non avete mandato Ignazio quando c’ero io, non ci avrei provato ma alzarsi la mattina con uno così” Cechi:… - Grendiz95535040 : @Adnkronos Detto da uno che si spezza la schiena dalla mattina alla sera.. -