Tennis, il tecnico di Daniil Medvedev ammette: "Si è ripreso dal Covid, ma non può vincere tornei sulla terra" (Di sabato 1 maggio 2021) Testa di serie n.2, il russo Daniil Medvedev sarà tra le vedette del prossimo Masters1000 di Madrid, che prenderà il via ufficialmente domani coi primi incontri del tabellone principale. Medvedev, costretto a dare forfait a Montecarlo per la positività al Covid, ha recuperato dal punto di vista fisico e si prepara con determinazione ad affrontare il secondo turno di questo torneo (grazie al bye) in attesa di sapere chi tra lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e un giocatore proveniente dalle qualificazioni/lucky loser sarà il prossimo avversario. Tuttavia, è un fatto che la terra rossa su cui si disputerà il "1000" spagnolo rappresenti ancora il punto debole nel Tennis del russo. A confermarlo è stato il tecnico del giocatore nativo di Mosca, Gilles Cervara:

Ultime Notizie dalla rete : Tennis tecnico Tennis, il Città di Bellaria agli ottavi di finale ... il torneo nazionale Open femminile che è in pieno svolgimento sui campi del Circolo Tennis Venustas. Nei sedicesimi di finale la giocatrice che svolge un ruolo tecnico alla Pro School di Rivazzurra ...

I 70 anni di Marco Lubrano, "guru" del tennis in Liguria Genova " Settant'anni di vita e di tennis. Di passione e di insegnamenti. Marco Lubrano è molto più di un tecnico. Ha forgiato numerose generazioni di tennisti in Liguria. Ha fatto crescere centinaia di giovani, anzi migliaia. Dagli ...

Tennis, il Città di Bellaria agli ottavi di finale Continua la bella marcia della 2.5 santarcangiolese Chiara Mendo nel tabellone finale del trofeo “Città di Bellaria” (4000 euro di montepremi), il torneo nazionale Open femminile che è in pieno svolgi ...

