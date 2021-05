Pnrr e concorrenza, le contraddizioni dell’indicatore Ue sul commercio al dettaglio (Di sabato 1 maggio 2021) Una delle aree del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr) che ha reso necessario un colloquio tra il Presidente del Consiglio Mario Draghi e la Presidente della Commissione europea è quella della concorrenza. Sarà materia di dibattito anche nei prossimi mesi ed è utile capire perché. Il Pnrr firmato da Mario Draghi ha recepito molte, anche se non tutte, le indicazioni provenienti dall’Autorità Garante del Mercato e della concorrenza (Agcm). Sotto questo aspetto, vi è una notevole innovazione rispetto al Pnrr presentato a gennaio dal governo giallo-rosso. L’Osservatorio dei conti pubblici dell’Università Cattolica, guidato da Carlo Cottarelli, sottolinea che manca però, per ora, un livello di dettaglio adeguato riguardo agli interventi legislativi che concretamente ... Leggi su formiche (Di sabato 1 maggio 2021) Una delle aree del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza () che ha reso necessario un colloquio tra il Presidente del Consiglio Mario Draghi e la Presidente della Commissione europea è quella della. Sarà materia di dibattito anche nei prossimi mesi ed è utile capire perché. Ilfirmato da Mario Draghi ha recepito molte, anche se non tutte, le indicazioni provenienti dall’Autorità Garante del Mercato e della(Agcm). Sotto questo aspetto, vi è una notevole innovazione rispetto alpresentato a gennaio dal governo giallo-rosso. L’Osservatorio dei conti pubblici dell’Università Cattolica, guidato da Carlo Cottarelli, sottolinea che manca però, per ora, un livello diadeguato riguardo agli interventi legislativi che concretamente ...

marattin : Nel Pnrr dello scorso governo c’era una sola paginetta dedicata alle riforme. Molti di noi segnalavano però che il… - marattin : La legge annuale sulla concorrenza doveva liberare, poco a poco, le energie represse dai corporativismi e conservat… - CarloStagnaro : #concorrenza: ottime le idee nel #pnrr, ma mancano i dettagli sul *come* e preoccupano quelli sul *quando*. Le unic… - SimyFrant : RT @masaccio_: Non significa che il PNRR non abbia una forte impronta ideologica. Ce l'ha eccome: vi compare 189 volte la parola 'imprese',… - Anto94412438 : RT @masaccio_: Non significa che il PNRR non abbia una forte impronta ideologica. Ce l'ha eccome: vi compare 189 volte la parola 'imprese',… -