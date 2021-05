Omicidi in famiglia, il criminologo Pignataro: Nel 17% dei casi vittime i genitori (Di sabato 1 maggio 2021) Salvatore Pignataro, criminologo investigativo, docente universitario a contratto, specialista in criminologia investigativa, sicurezza e intelligence nonchè Presidente regionale dell’Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza della Campania interviene sui casi di Omicidi in famiglia e quelli ai danni di uno o due genitori. “Quando avvengono episodi come quello accaduto ad Avellino, c’è da considerare l’aspetto “sentimentale” delle famiglie coinvolte che vivono il loro dramma e vanno rispettate. Dall’altro c’è l’aspetto del “senso di comunità” che viene avvolta da notizie inusuali. In Irpinia casi del genere non sono molto frequenti se vediamo le statistiche. In virtù di questa premessa possiamo dire che gli Omicidi sono ... Leggi su ildenaro (Di sabato 1 maggio 2021) Salvatoreinvestigativo, docente universitario a contratto, specialista in criminologia investigativa, sicurezza e intelligence nonchè Presidente regionale dell’Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza della Campania interviene suidiine quelli ai danni di uno o due. “Quando avvengono episodi come quello accaduto ad Avellino, c’è da considerare l’aspetto “sentimentale” delle famiglie coinvolte che vivono il loro dramma e vanno rispettate. Dall’altro c’è l’aspetto del “senso di comunità” che viene avvolta da notizie inusuali. In Irpiniadel genere non sono molto frequenti se vediamo le statistiche. In virtù di questa premessa possiamo dire che glisono ...

