Mihajlovic | “Con la Fiorentina per chiudere il discorso salvezza”

(Di sabato 1 maggio 2021) Il tecnico del Bologna, Sinisa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con la, il derby dell’Appennino. Queste le sue parole: “Come sta la squadra? Quando prendi 5 gol e può succedere visto anche il rigore e l’espulsione è sempre difficile accettarlo, però i ragazzi questa settimana hanno lavorato benissimo. Si sono allenati con grande concentrazione. Erano convinti, erano li con la testa. Sono contento perché se giochiamo come ci siamo allenati abbiamo grandi possibilità di vincere. Sono stati bravi a lasciarsi quanto successo alle spalle, a resettare e ripartire. Speriamo che già da domani si raggiunga la. Lasta bene, ieri sono andati in ritiro per volontà dei giocatori e questo fa capire come affronteranno la partita. Ma noi abbiamo grandi possibilità di ...

Pall_Gonfiato : Ottima notizia per #Mihajlovic e i tifosi - infoitsport : La lotta vana di Filippo Mondelli con il tumore: ispirato da Mihajlovic, sognava le Olimpiadi - Dalla_SerieA : Bologna, Palacio infinito: il futuro è tutto da scrivere - - sportli26181512 : Bologna, Palacio infinito: il futuro è tutto da scrivere: L'argentino, con il contratto in scadenza, viaggia verso… - infoitsport : Mondelli, il canottiere stroncato a 26 anni: l'ultimo post con Mihajlovic -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic Con

...successo del Bologna contro la Fiorentina in Serie A TIM risale al febbraio 2013 (2 - 1gol di ... Sinisaè stato l'allenatore della Fiorentina per 48 partite di Serie A TIM, tra il 2010 e ...ROMA Su , compare in una foto del 9 agosto insieme alla moglie a cena al Billionaire, in Costa Smeralda, dove undici dipendenti successivamente sono risultati positivi. Ieri, sempre sui social, è ..."Devo fare i complimenti ai ragazzi, non è facile dopo una sconfitta come quella di Bergamo riprendere in questo modo. Per questo ho dato un giorno in più per resettare tutto, è una partita da resetta ...Sinisa Mihajlovic ha presentato in conferenza stampa il match contro la Fiorentina. Le dichiarazioni dell'allenatore del Bologna ...