LIVE F1, GP Portogallo in DIRETTA: alle 16.00 le qualifiche, sfida Verstappen-Hamilton per la pole (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.36 Sul fronte dei team, la scuderia più vincente in assoluto è la Williams, che ha raccolto ben 6 affermazioni. Due con Nigel Mansell (1986, 1992); una con Riccardo Patrese (1991), Damon Hill (1994), David Coulthard (1995) e Jacques Villeneuve (1996). Oltre al team di Grove, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto anche McLaren (3 volte), Ferrari (2) e Mercedes (1). 15.33 C’è anche un italiano tra i vincitori di questa gara. Si tratta di Riccardo Patrese, il quale trionfò nel 1991 a bordo della Williams. 15.31 Peraltro, Prost è uno dei due uomini capaci di vincere due edizioni consecutive (1987, 1988), impresa compiuta in passato dal solo Stirling Moss (1958, 1959) e quindi, in linea teorica, eguagliabile anche da Hamilton, che ovviamente è l’unico pilota in ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.36 Sul fronte dei team, la scuderia più vincente in assoluto è la Williams, che ha raccolto ben 6 affermazioni. Due con Nigel Mansell (1986, 1992); una con Riccardo Patrese (1991), Damon Hill (1994), David Coulthard (1995) e Jacques Villeneuve (1996). Oltre al team di Grove, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto anche McLaren (3 volte), Ferrari (2) e Mercedes (1). 15.33 C’è anche un italiano tra i vincitori di questa gara. Si tratta di Riccardo Patrese, il quale trionfò nel 1991 a bordo della Williams. 15.31 Peraltro, Prost è uno dei due uomini capaci di vincere due edizioni consecutive (1987, 1988), impresa compiuta in passato dal solo Stirling Moss (1958, 1959) e quindi, in linea teorica, eguagliabile anche da, che ovviamente è l’unico pilota in ...

SkySportF1 : ?? Ocon miglior tempo (-30’ ?? #FP3) ? Leclerc a 2 millesimi LIVE ? - FormulaPassion : #F1 | La cronaca live delle qualifiche del #PortugueseGP, terzo appuntamento della stagione 2021, in programma sul… - zazoomblog : LIVE F1 GP Portogallo in DIRETTA: orario TV8 e griglia di partenza. Leclerc vuole la seconda fila - #Portogallo… - F1inGenerale_ : F1 | GP Portogallo – Caccia aperta alla pole: segui in diretta le qualifiche di Portimão [LIVE] - infoitsport : LIVE F1 | GP Portogallo in DIRETTA | FP3 dalle 13 00 | programma e orari TV8 Leclerc ci crede -