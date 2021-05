La storica occasione di essere italiani diversi (Di sabato 1 maggio 2021) Cambiate l’Italia, ci dice Bruxelles, fatene un Paese più ecologico, digitale, che funziona meglio e noi vi daremo tanto denaro quanto mai visto prima. Parliamo di 248 miliardi di euro, tra fondi europei – la grandissima maggioranza – e risorse nazionali. Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 1 maggio 2021) Cambiate l’Italia, ci dice Bruxelles, fatene un Paese più ecologico, digitale, che funziona meglio e noi vi daremo tanto denaro quanto mai visto prima. Parliamo di 248 miliardi di euro, tra fondi europei – la grandissima maggioranza – e risorse nazionali.

Advertising

LauraGaravini : Oggi iniziamo a realizzare l'Italia del futuro. Che per @ItaliaViva è da sempre ecologica. Veloce. Attrattiva per d… - patriziadegioia : RT @mariamacina: Il PNRR, in effetti, è una occasione storica sia per aggiustare i nostri ritardi strutturali, sia allo stesso tempo per co… - mariamacina : Il PNRR, in effetti, è una occasione storica sia per aggiustare i nostri ritardi strutturali, sia allo stesso tempo… - lakerrunner : @Solocarmen1 Gabriele D'Annunzio si sta rivoltando nella tomba...Oltretutto a sinistra non si perde occasione x man… - PD_Lazio : UNA OCCASIONE STORICA #NextgenerationEu è una grande occasione per l’Italia ma occorre puntare soprattutto sul… -