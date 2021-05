Juventus, Cobolli Gigli: “Agnelli in difficoltà, avanti con Pirlo solo in caso di Champions” (Di sabato 1 maggio 2021) L’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli è intervenuto ai microfoni di Radio Crc, parlando della stagione che stanno vivendo i bianconeri: “Agnelli è in grande difficoltà. Il flop della Superlega e le novità sul caso Suarez non lo hanno aiutato. A mio avviso Pirlo dovrebbe essere confermato, è stato coraggioso ad accettare la proposta del club. Tuttavia sarebbe difficile continuare insieme qualora non si qualificasse per la Champions League. Sarà la famiglia Agnelli a decidere le sue sorti“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 maggio 2021) L’ex presidente dellaGiovanniè intervenuto ai microfoni di Radio Crc, parlando della stagione che stanno vivendo i bianconeri: “è in grande. Il flop della Superlega e le novità sulSuarez non lo hanno aiutato. A mio avvisodovrebbe essere confermato, è stato coraggioso ad accettare la proposta del club. Tuttavia sarebbe difficile continuare insieme qualora non si qualificasse per laLeague. Sarà la famigliaa decidere le sue sorti“. SportFace.

