Inter, Eriksen: «Gol Scudetto? Non ufficialmente, aspettiamo domani»

Christian Eriksen ha parlato dopo il gol vittoria contro il Crotone che potrebbe valere lo Scudetto. Le sue dichiarazioni

Christian Eriksen ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria con gol contro il Crotone: la sua rete potrebbe essere quella decisiva per lo Scudetto in caso di pareggio o sconfitta contro il Sassuolo dell'Atalanta.

«Non ufficialmente, dobbiamo aspettare domani. Però siamo molto vicini al titolo. Sono molto contento per il gol, non ne ho segnati tanti ma se questo sarà il gol dello Scudetto sarò felicissimo».

