Il Segreto anticipazioni 02 maggio 2021, Carolina e Pablo pronti alla fuga (Di sabato 1 maggio 2021) Nuova puntata de Il Segreto di domenica 2 maggio 2021, in cui Pablo e Carolina esprimono il loro desiderio di sposarsi a don Ignacio. L'uomo parla di questo con Manuela, la quale gli consiglia di pensarci bene, in quanto un suo rifiuto potrebbe portare ad un colpo di testa dei due giovani. Nel frattempo Marta è disperata per quello che le è accaduto: ha perso il figlio che aspettava e Manuela è certa che la colpa sia di Ramon che l'ha picchiata. Begonia cerca poi di consolare la figlia. Isabel nel frattempo riceve nuove istruzioni dalla Setta degli Arcangeli, pronti a sferrare un nuovo attacco ai repubblicani proprio al centro del paese. Inoltre la marchesa deve fare i conti con la rabbia di Adolfo, che ha saputo la verità da suo fratello Tomas.

