Foresta ci parla di ”Rimango da solo” | il suo nuovo singolo

"Il brano parla di una relazione tossica un rapporto che crea dipendenza, come una droga che alterna momenti di euforia e felicita? a momenti di smarrimento e depressione" Già autore e produttore per diversi artisti di Sony Music e Universal Music, Foresta è un artista a 360° che, grazie alla sua personale cifra stilistica, riesce a dare il massimo come cantante, autore, produttore e regista. "Rimango da solo" (Senza Dubbi/Believe Music Italia) è il suo nuovo singolo, in radio e in digitale a partire da oggi, venerdì 23 aprile. Il brano, definito da lui stesso un "easy listening" contaminato da sonorità dance e flamenco, anticipa il nuovo EP la cui uscita è prevista entro la fine dell'anno. Foresta ci ha gentilmente concesso ...

