F1, GP Portogallo 2021. Max Verstappen fa il vuoto nella FP3. Per la Ferrari 6° Leclerc e 7° Sainz (Di sabato 1 maggio 2021) A Portimao si comincia a fare sul serio, poiché si è conclusa la terza sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo. Il turno è stato determinante per cercare il miglior assetto in vista delle qualifiche del pomeriggio, che determineranno la griglia di partenza della gara programmata per il pomeriggio di domenica. nella prima metà di sessione l'azione langue e la notizia principale è rappresentata dalla conferma proveniente dalle Alpine, che realizzano ottimi tempi con mescola media. In ogni caso, si lavora soprattutto in ottica giro secco e con mescola soft oggi il più veloce è Max Verstappen, che ferma il cronometro sull'1'18"489 pur manifestando una certa insoddisfazione per l'assetto della sua Red Bull, che non viene ritenuto perfetto. Alle spalle dell'olandese si attesta Lewis Hamilton, il quale paga 236 millesimi.

