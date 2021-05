Castelli aperti | musei e visite guidate | il week-end in provincia

(Di sabato 1 maggio 2021) Ladi Bergamo e la Lombardia sono in zona gialla. Nel rispetto delle restrizioni anti-Covid riaprono ie tornano le giornate deinella Bassa. Ecco la panoramica degli eventi organizzati nellaorobica sabato 1 e domenica 2 maggio. ALZANO LOMBARDO –gratuite ad Olera CALCIO – Tornano le giornate deiCAMERATA CORNELLO – Apertura del Museo dei Tasso e della storia postale CAVERNAGO – Tornano le giornate deiMARTINENGO – Tornano le giornate deiPAGAZZANO – Tornano le giornate deiPUMENENGO – Tornano le giornate dei ...

Advertising

oggicronacaal : Sabato 1° maggio riparte la rassegna “Castelli Aperti” - serlupini46 : RT @TurismoItaliaNw: PIEMONTE | Il 1° maggio riparte Castelli Aperti: la rassegna alla sua 26.a edizione si arricchisce di nuovi aderenti… - ABenedetti32 : RT @TurismoItaliaNw: PIEMONTE | Il 1° maggio riparte Castelli Aperti: la rassegna alla sua 26.a edizione si arricchisce di nuovi aderenti… - Botti801 : RT @TurismoItaliaNw: PIEMONTE | Il 1° maggio riparte Castelli Aperti: la rassegna alla sua 26.a edizione si arricchisce di nuovi aderenti… - CasaSpineto : RT @TurismoItaliaNw: PIEMONTE | Il 1° maggio riparte Castelli Aperti: la rassegna alla sua 26.a edizione si arricchisce di nuovi aderenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Castelli aperti

BergamoNews

Borghi medievali, palazzi edell'Adda - Martesana e non solo sono pronti ad aprire i loro battenti nel fine settimana per il ritorno della rassegna 'della media pianura padana'. Fra le location anche la Fortezza viscontea di Cassano d'Adda.Sabato 1 maggio riparte. Con una ventina di giorni di ritardo rispetto al previsto, la rassegna - che prevede l'apertura dalla primavera all'autunno di una cinquantina tra dimore storiche, musei, palazzi, ...VERBANIA - 30.04.2021 - Un sostanziale apprezzamento del piano sanitario proposto dallo studio Ires commissionato dalla Regione e la necessità di aprire una fase di confronto sullo stesso. In sintesi ...ANCONA - Che sia l’avanguardia del secolo scorso, il reperto archeologico piceno, la fioritura del Rinascimento o l’arte contemporanea, nelle Marche un museo c’è. E ...