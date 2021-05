Campionato Primavera, l’Inter stende il Sassuolo: 3 a 2 il finale (Di sabato 1 maggio 2021) l’Inter Primavera batte il Sassuolo Vittoria importante per l’Inter Primavera di Armando Madonna nella nella 21esima giornata del Campionato di categoria contro un ottimo Sassuolo. Allo stadio Breda di Sesto San Giovanni finisce 3 a 2 per i nerazzurri firmato da Sottini, Satriano, Fonseca su calcio di rigore. Dopo una fase iniziale di studio tra le due compagini, il Sassuolo innesca le marce alte e al 9? si porta in vantaggio grazie alla rete di Mattioli. Il numero 9 biancoverde riceve in profondità da Paz e con un bel destro batte Stankovic. La rete subita scuole la formazione di Madonna, che si riversa nella metacampo avversaria alla ricerca del pari. L’1-1 arriva al 19?: calcio d’angolo dalla sinistra e girata di testa vincente di Sottini. ... Leggi su intermagazine (Di sabato 1 maggio 2021)batte ilVittoria importante perdi Armando Madonna nella nella 21esima giornata deldi categoria contro un ottimo. Allo stadio Breda di Sesto San Giovanni finisce 3 a 2 per i nerazzurri firmato da Sottini, Satriano, Fonseca su calcio di rigore. Dopo una fase iniziale di studio tra le due compagini, ilinnesca le marce alte e al 9? si porta in vantaggio grazie alla rete di Mattioli. Il numero 9 biancoverde riceve in profondità da Paz e con un bel destro batte Stankovic. La rete subita scuole la formazione di Madonna, che si riversa nella metacampo avversaria alla ricerca del pari. L’1-1 arriva al 19?: calcio d’angolo dalla sinistra e girata di testa vincente di Sottini. ...

