Benevento 5, fine del sogno: l’Eur Massimo batte di misura i giallorossi (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPorto San Giorgio (FM)- Finisce in semifinale il sogno del Benevento 5 di conquistare la Coppa Italia e la conseguente promozione in A2. Gli uomini di mister Oliva ora dovranno puntare tutto sui play-off di campionato, dopo un secondo posto conquistato alle spalle del Sala Consilina dopo una cavalcata fantastica in regular season. Tanti i rimpianti per la sconfitta odierna, maturata dopo una gara che i sanniti hanno onorato nel primo tempo e dominato nella ripresa. L’hanno decisa gli episodi, che hanno condannato i giallorossi oltre i propri demeriti. Un errore di Botta in impostazione per lo 0-1, il meritato pari con autorete di Curcio e la rete del nuovo vantaggio capitolino in vantaggio a fine tempo con Locchi. Nella ripresa la gara diventa un monologo. Il Benevento ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPorto San Giorgio (FM)- Finisce in semifinale ildel5 di conquistare la Coppa Italia e la conseguente promozione in A2. Gli uomini di mister Oliva ora dovranno puntare tutto sui play-off di campionato, dopo un secondo posto conquistato alle spalle del Sala Consilina dopo una cavalcata fantastica in regular season. Tanti i rimpianti per la sconfitta odierna, maturata dopo una gara che i sanniti hanno onorato nel primo tempo e dominato nella ripresa. L’hanno decisa gli episodi, che hanno condannato ioltre i propri demeriti. Un errore di Botta in impostazione per lo 0-1, il meritato pari con autorete di Curcio e la rete del nuovo vantaggio capitolino in vantaggio atempo con Locchi. Nella ripresa la gara diventa un monologo. Il...

