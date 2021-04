Zanetti | “Scudetto? Serve l’ultimo sforzo Lavoro straordinario di Conte e del suo staff”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 30 aprile 2021) Javier, vice presidente dell’Inter, ha parlato in una diretta Twitch con 2010misterchip. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: In questo fine settimana potete vincere lodopo tanti anni.“, sononto soprattutto per ilche si sta facendo da due anni., con il suoe i giocatori, sta facendo un; l’anno scorso siamo andati molto vicini a vincere e adesso i giocatori sono cresciuti molto. E’ stato un anno molto difficile per tutti per via della pandemia, c’è stato un grande. Io sono sempre agli allenamenti, per essere vicino alla prima squadra”. Ci sono somiglianze tra lo spogliatoio attuale e quello ...