“Verissimo” | gli ospiti della puntata dell’uno maggio

(Di venerdì 30 aprile 2021) Appuntamento alle 15.30 con lo show di Mediaset Sabato 1su Canale 5, alle ore 15.30, torna l’ appuntamento con. Silvia Toffanin accoglierà per un’intensa intervista sulla sua nuova vita Anna Tatangelo. Lui è il fondatore e anima da sempre dei “Nomadi”. In studio Beppe Carletti ripercorrerà la sua carriera e vita ricca di umanità. E ancora,: Malika Ayane, tra le protagoniste dell’ultimo Sanremo con il brano “Ti piaci così” e Anna Ferzetti, attrice molto apprezzata e moglie di Pierfrancesco Favino. Serena Grandi e Corinne Clery racconteranno la loro lunga e complessa storia di amicizia. Leonardo La Macchia, ex allievo di “Amici”, parlerà dell’esperienza fatta grazie al talent di Maria De Filippi e dei suoi progetti per il futuro come cantante. Rajae Bezzaz, inviata di Striscia la Notizia, presenterà a ...