(Di venerdì 30 aprile 2021) "Non avrei fatto il vaccino se non mi avessero chiamato. Quel giorno era avanzata unae gli operatori sanitari, che avevano già cercato altre persone alle quali somministrarla, se io non avessi ...

Advertising

NapoliToday : #Cronaca Procida, vaccino a tutti entro il 1 maggio. Il sindaco: 'Su un'isola il virus è più letale'… - Borderline_24 : #Inchiesta sui #Vaccini 'fuori lista' a #Bari, gli imprenditori e il sindaco di Noicattaro si difendono: 'Nessuno h… - CorriereQ : Vaccini: sindaco indagato, ‘mia dose sarebbe stata buttata’ - ros52demarco : RT @AnsaPuglia: Vaccini: sindaco indagato, 'mia dose sarebbe stata buttata'. Conclusi a Bari interrogatori dei primi 27 presunti 'furbetti'… - zazoomblog : Vaccini: sindaco indagato mia dose sarebbe stata buttata - #Vaccini: #sindaco #indagato #sarebbe -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini sindaco

ANSA Nuova Europa

...pentastellato di Noicattaro, nel Barese, uscendo dalla Procura di Bari dopo essere stato interrogato in qualità di indagato nell'inchiesta sui presunti "furbetti" dei. Innamorato, ......pentastellato di Noicattaro, nel Barese, uscendo dalla Procura di Bari dopo essere stato interrogato in qualità di indagato nell'inchiesta sui presunti 'furbetti' dei. Innamorato, ...BARI, 30 APR - "Non avrei fatto il vaccino se non mi avessero chiamato. Quel giorno era avanzata una dose e gli operatori sanitari, che avevano già cercato altre persone alle quali somministrarla, se ...“Non avrei fatto il vaccino se non mi avessero chiamato. Quel giorno era avanzata una dose e gli operatori sanitari, che avevano già cercato altre persone alle quali somministrarla, se io non avessi a ...